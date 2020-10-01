南丫海難8周年　家屬發公開信轟政府漠視

造成39人死亡的南丫海難發生8周年，遇難者家屬昨日(30日)發表公開信，批評政府8年來對慘劇避而不談，警方調查一直未有結果，令死因研訊不能展開，遇難者至今仍未獲發死亡證。

公開信由10名南丫海難遇難者家屬聯署。家屬表示，南丫海難一直懸而未決，時任特首梁振英先⽣承諾過徹查意外原因，絕不姑息；時任運輸及房屋局局長張炳良亦公開承諾，將南丫海難獨立調查委員會報告公諸於眾，但相關承諾至今8年仍未兌現。

家屬指，警方接手調查南丫海難，但至今仍然未有結果，亦沒有向家屬給予調查進度時間表，或階段性進展報告，令⼀眾家屬苦等至今，更未知仍要苦等多久。家屬稱，因為警方未完成調查，令死因庭未能開庭，亦令39名遇難者至今仍未獲死因庭簽發死亡證，導致家屬很多事情不感處理。

家屬批評政府8年來對事避而不談、瞞天過海，令家屬得不到公義，更談不上釋懷，甚至有部分年長的家屬在這8年內，帶着憤恨不甘及遺憾離世。

其中一名家屬梁淑玲接受傳媒訪問，其弟弟梁家杰在事件中死亡，享年23歲，梁稱弟弟死得不明不白，原本她依賴政府告訴其慘劇真相，但政府卻將所有事情隱瞞起來。海難倖存者趙炳全亦指，警方今年初曾向家屬發信指事件仍在調查，他批評警方的答覆年年一樣，認為政府採取「拖字訣」，用時間沖淡一切。