中秋連假首日旺角人頭湧湧　抗疫逾半年市民最期盼身體健康

今日(1日)是十一、中秋四日連假的首日，不少市民都出外與家人朋友共度佳節。東網記者下午到旺角一帶視察，發現街頭人來人往，有市民認為受禁聚令、封關等限制，中秋氣氛不如往時，而食肆則指中秋訂枱亦因禁令而較往年大跌。眾人皆寄語疫情可盡快過去，港人都身體健康。

旺角彌敦道一間酒樓早午市入座率不俗，但食客仍毋須如往日大時大節般排隊等位，店內仍有空位，頗為鬆動。負責人蘇先生表示，酒樓今晚訂枱已滿，惟因要配合政府4人1枱、1.5米距離等限制，只能維持往日三分之一的入座率，並不及一半。他指，因今年假期較長、天氣不穩，再加上封關下無遊客光顧，預料中秋生意會不如往昔。

他續指，酒樓今年8月尾復業，但疫情下設有諸多禁令，也無法辦酒席，所以一直「蝕住做」，幸得業主體恤，租金壓力不大。就政府日前宣布會票控觸犯4人1枱限制的食客，他表示政策最大好處就是減少爭拗，避免因灰色地帶引起的問題。

食客黃先生表示，假期計劃與朋友到郊外踩單車，今年節日氣氛雖不及往年，有頗多禁令限制，但他形容疫情為「歷練」，令市民更注重健康及衞生，希望疫情能盡快過去。食客王女士則表示，往年中秋會與親友燒烤或回鄉探親，但今年封關後只能留在香港，而且外出有諸多禁令，就算食飯也要分枱，亦擔心誤墮法網被罰款，所以選擇在家做節。

市民陳小姐表示，由於食肆有4人1枱限制，所以中秋聚餐選擇在家食，避免要分枱坐，頗為麻煩，預計假期會減少外出逛街，又寄語「大家齊齊整整、健健康康」。