本地社區傳播持續　專家：香港未算是低風險地區

本港新冠肺炎疫情仍然反覆，何時可恢復與內地及澳門通關仍是未知之數。澳門行政長官賀一誠今日（1日）表示，會等香港被內地列為低風險地區後，才考慮恢復兩地正常往來。根據內地疫情分區分級標準，當一個省市或地區連續14日無本地確診病例，才可被列為低風險地區。有專家表示，本港至今仍有持續社區本地傳播，相信未能列為低風險地區，或要再觀察多兩周，待中秋假期結束後，會否因社交聚集而出現新一輪爆發，才能定奪。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，香港沒有所謂低風險地區的明確定義，但一般來說，所謂低風險地區應至少沒有源頭不明的本地個案出現，並至少持續14日，才可被定義為低風險，即使有1宗本地個案，已不能代表是低風險，「因為畀你搵到1宗，但可能社區實際上有5宗」，強調社區即使有1宗源頭不明個案，但由於找不到密切接觸者及高風險因素，傳播鏈可能已經擴散。

呼吸系統科專科醫生梁子超認為，目前香港不能被定義為低風險地區，因仍有持續的社區傳播，反映社區的傳播鏈仍未被完全清除，即使恢復通關，一旦再有爆發，通關安排也會很快中斷。他指做好流行病學追蹤十分重要，一旦有本地個案，要立即將密切接觸者隔離，截斷傳播，撲熄火頭，才能盡快令香港的疫情受控。

梁指，中秋節假期增加市民聚會，加上又陸續復課，大部分表列處所重開，認為現時是敏感時刻，容易令到疫情反彈，建議要觀察多兩星期，視乎香港能否通過此考驗期。