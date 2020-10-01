示威及疫情夾擊　店舖提早關門生意慘淡

中秋佳節，惟在示威及疫情夾擊下，市民難以感受節日氣氛。今日(1日)再有網民於下午2時在銅鑼灣發起「中秋節大型購物導賞團」，聲稱要「刺激消費、促進經濟」，多間店舖、商場如名店坊亦落閘關門，往年中秋人頭湧湧的銅鑼灣街頭，不少商店均「拍烏蠅」，有食肆慨嘆生意大跌9成，形容暴疫夾擊，令生意雪上加霜。

銅鑼灣一間豆品店員工譚小姐說，今日生意大跌9成，是近期最慘淡的一日，往年有遊客訪港，生意較旺。她又稱，有人在網上號召示威，令人不敢踏足銅鑼灣，生意雪上加霜，擔心示威演變成衝突，將要提早關門，預計不少豆腐花都要倒，慨嘆「好蝕」。另一位於銅鑼灣的粉麵店負責人李先生亦稱，近期生意跌了3成，示威令生意更差，若警方發射催淚彈便要提早關門。

在灣仔鵝頸橋擺檔逾10年的「小人婆」容姑說，今日只做了1宗生意，僅賺50港元，即使是的毗鄰檔口亦只是做了1宗生意。她慨嘆，今年中秋節相當無氣氛，「簡直唔係中秋節！」，又指以往中秋節假期，生意很好，但今年生意暴跌9成9。

育有2女的陳太直言，在新冠肺炎疫情及社會事件影響下，對中秋氣氛肯定有影響，她亦較以往少了消費數千港元。她提到，在4人1枱的限制下，家人外出食飯要分枱坐，相當影響過節心情。她批評政府關口防疫措施做得不好，尤其船員豁免檢疫，導致第3波疫情爆發，疫情至今仍然反覆，市民難以安心過節。

另一購物區尖沙咀彌敦道、中間道交界下午亦有大批警員戒備，尖沙咀碼頭5枝旗杆亦已收起旗幟。