國安法實施3個月零定罪　學者諷如同無牙老虎

《港區國安法》自今年6月30日實施至今3個月，當中只有2人被檢控，但未有定罪案例，令一眾違法之徒仍然視無忌憚，挑戰法紀。有學者及議員指出，國安法條文雖然嚴格，但作出檢控案例極少，加上至今未有任何定罪個案，無法彰顯國安法的威力，負責檢控工作的律政司責無旁貸，必須快審快判，才能起阻嚇作用。

理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強表示，國安法生效至今仍然是「零定罪」個案，儘管該法律條文如何嚴格，但一直未有定罪案例，既令法例無法彰顯威力，亦使港獨份子無視法紀，繼續犯案。陳說：「好似舉港獨標語及呼叫口號，但依家不論呼叫或展示口號都無人理會，變相令犯案者被放走，律政司有好大責任，即使高調拘捕壹傳媒黎智英，到依家都未被成功檢控。」

陳指出，最初國安法推出之初，被外界稱為定海神針，但久而久之市民都知道無人執法和檢控定罪，亦變成不會懼怕，「令人覺得會否本港對境外勢力投鼠忌器，一些同外國有關係的人都不會被定罪；形成可能外國有人介入，港府就不敢拘捕」。

他又指，若檢控及定罪人數一直未有大量增長，就會變相令國安法阻嚇力減低，不少人會繼續挑戰法律，「好似示威活動，經常見到有人於示威現場大叫「光復香港，時代革命」等口號，令國安法如同無牙老虎。」

議員葛珮帆亦指，自己與市民在《港區國安法》訂立初期，期望能雷厲風行地作出檢控，以及令有關違法人士定罪，但至今未有定罪個案，而且仍有大量人士違反國安法，未受法律制裁；甚至有人勾結外國勢力，卻仍未被拘捕。「有人明目張膽違法，但都是沒有執法，變相令其他人都不怕法例。」

警方至今拘捕28人，葛認為警方的而且確有執法，但明顯有不少違法之徒仍然逍遙法外，未被拘捕亦是不爭的事實。

截至9月28日，共有22名男子及6名女子涉違國安法被捕，他們涉嫌干犯分裂國家、勾結外國或境外勢力危害國家安全、恐怖活動、以及發表煽動文字罪，部分人亦涉嫌串謀詐騙、洗黑錢等；當中2人已被檢控。