政Whats噏：大圍街市加裝冷氣重開首日即唔凍　議員鬧爆「好擔心」

大圍街市嘅加裝冷氣工程歷時一年幾，期間街市仲全面關閉7個月，至今日（1日）終於重新開幕，之但係新裝嘅冷氣系統第一日表現就「撻Q」，好多檔販都反映冷氣唔夠凍，甚至好熱添。至於有去街市視察情況嘅議員葛珮帆（EQ）都話，感覺全場風口出嘅風都唔係冷氣，雖然經工程人員維修後出返冷風，但佢哋都係未解釋到故障原因，覺得畀咗咁多公帑做優化工程，表現卻差強人意，覺得好擔心咁話。

翻查政府文件，整個包括安裝冷氣嘅街市優化工程涉款約1億港元。一直有跟進項目嘅EQ同議員容海恩（Eunice）今日都有係社交媒體上載佢哋到場視察嘅情況，並見到有唔少檔販同佢哋投訴冷氣唔凍，有豬肉檔就投訴黑色天花板令到佢哋檔口唔夠光，另外仲有部分排水渠去水力不足，導致有積水出現。

有關黑色天花板導致光線不足嘅問題，Eunice就話施工期間曾經反映過，但當局未有理會，話會再跟進。至於EQ視察完之後，除咗批評冷氣唔凍之外，仲發現街市長久以來嘅天花板漏水問題未有改善，又見到有部分天花板做工求其、出現「披口」，鬧爆政府喺設計上做得唔好。

EQ回覆東網查詢時話，由於有漏水情況嘅天花板嘅業權屬於街市樓上嘅私樓所有，而嗰個地方正正係一個噴水池，所以情況喺優化工程之前已經存在。EQ就鬧爆政府部門之間欠缺協調溝通，批評食環署喺過程中都知有漏水同業權問題，點解唔趁今次工程主動同民政處溝通，解決漏水問題。此外，街市內嘅舊式「長條形」坑渠蓋仲未全場加裝隔網，未能完全阻止曱甴老鼠爬上嚟，解決鼠患隱憂。