近百人中秋夜登獅子山參與「和你燈」　警封山阻非法集結

今日(1日)中秋佳節，網民除趁機在多區發起示威活動外，亦號召群眾登上獅子山參與「和你燈」活動，疑意圖「複製」去年的「中秋夜和你拖上獅子山」活動，手牽手亮起手機電筒等照明設備形成一道「光鏈」，以表達其政治訴求。在下午開始，已有市民響應活動陸續上山，警方亦有作出應對，在獅子山公園多個出入口截查市民，據悉在山頂亦一度有警員駐守觀察情況。

至晚上8時許，警方要求登山人士展示身份證明文件進行登記，並搜查各人的隨身物件，以確保並無危險物品，到場記者亦要出示記者證。及至約9時，現場警員已經在慈雲山登山口拉起膠帶，禁止市民繼續上山，並稱獅子山有人涉嫌非法集結，估計已經有近百人聚集，不少人被拒後只好轉頭離開，而落山人士亦被要求登記資料。

而早前登上山的聚集人士，則在獅子山上開啟手機閃燈或高舉電筒或用螢光棒揮舞搖晃，離遠可見山上有多處亮光，部分人亦在山上高呼政治口號，以及用樂器吹奏《願榮光歸香港》等歌曲，暫時未見有警員上山進行驅散，氣氛大致平靜。