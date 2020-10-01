政Whats噏：鄭若驊懶得解說　設論壇搵專家講憲法

今年係《基本法》頒布30周年，民望長期「墊司底」、被外界炮轟為「避政司司長」的律政司司長鄭若驊，今日(1日)再次化身「鍵盤戰士」，喺網誌話律政司正在籌備舉辦「《基本法》頒布三十周年法律高峰論壇—追本溯源」，當中會邀請專家喺唔同角度講解《憲法》、《基本法》、同一國兩制嘅關係，希望提升社會嘅認知喎。有學者就批評鄭若驊作為律政司司長，絕對有責任親自講解。

理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強話，鄭上任兩年以來都甚少親自解說《基本法》，批評佢喺呢方面進行嘅工作唔理想，到近期社會上對《港區國安法》同《基本法》之間出現爭議，鄭又無足夠說服力解釋，唔能夠釋除公眾疑慮。但陳認為，儘管如此，作為律政司嘅首長，都絕對有責任親身企出來解說，相信比學者或者專家紙上談兵較為優勝。

惟陳提及，不得不承認嘅係，鄭對《基本法》等認識確實不夠，而上任以來亦不見任何改善，若能力不足，就應該盡力補救，而非一而再、再而三逃避。陳又解釋，作為律政司司長對《憲法》、《基本法》等，都應有深入了解，並向公眾解說，呢個係時勢所趨，做唔到嘅話責任就全在佢身上，絕不可後知後覺。