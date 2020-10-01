袁國勇團隊證新冠病毒可病從口入　惟症狀較輕微

新冠肺炎除了經由呼吸道、糞便或霧化傳播，亦可以「病從口入」。政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇有份參與的港大醫學院研究，利用敍利亞倉鼠模型，證實新冠肺炎病毒可經由口腔進入肺部造成感染。不過，研究發現口腔感染的症狀較經呼吸道感染輕微，病毒量較低及炎症反應較少。惟研究指仍不應忽視口腔感染的風險，尤其在餐廳進食時，經由手部接觸受污染環境後再進食，或進食受污染食物，同樣會染疫。

研究團隊利用敍利亞倉鼠模型，將病毒經由口腔輸入，同時亦在另一組倉鼠的鼻內輸入病毒作為對照組。結果發現，經鼻腔感染病毒的倉鼠，出現了呼吸困難病徵，體重平均減輕了8%。至於口腔感染的一組，所有倉鼠都沒有病徵，體重沒有下降，並在其口腔黏膜中檢測到低病毒載量，但在食道、胃、小腸組織和血液樣本中卻檢測不到病毒。而經鼻內感染的倉鼠在食道和胃有明顯較高的病毒載量，在小腸組織中反而沒有病毒。

研究又發現，口腔感染的倉鼠，與經鼻腔感染的倉鼠相比，肺炎症狀較遲出現，炎症反應亦較輕微，肺部的病毒量亦相對較低。至於口腔感染的機制，研究認為有兩個可能性，一是病毒在口咽部位進行繁殖，二是病毒有機會在開始製造感染時已被吞入胃腸道，而從糞便中找到較高病毒量的結果亦表明後者可能性更高。不過，倉鼠實驗中證實病毒亦有可能在口咽已局部繁殖，繼而進入肺部造成感染。