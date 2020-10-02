何志平專欄：雪泥鴻爪

新冠病毒疫情還沒爆發之前，「曾生」（假名）回港途中路過紐約市而第三次到大都會看守所探望我，帶來鄉音問訊，跟我說說香港最近的情況。

曾生是我香港中學時的校友，現任某中學校長。說起我在看守所內閒裏也做些義務的教育工作，曾生道：「難得你有這使命感。」

我尷尬地說：「沒有甚麼大的抱負，只是在這時候，在這地方，做這樣的事而已。那麽你做老師，當校長，你又有甚麼理想呢？」

曾生神色凝重慢慢的說：「有些校長，畢生致力於提升學生的學術成就，考試成績；或音樂藝術，體育球賽，讓他們全方位的發展；或專注在新課程學科的創新，或校園的建設，或籌辦基金捐款，或開拓跨區域國際交流活動。我也五十多歲了，再過幾年就要從這崗位退下來了，我可以留下甚麼給我的學校和學生們呢？」

我真想不到我們兩人，坐在看守所的茫茫人群中，討論着這樣掏心掏肺的嚴肅話題來。

「韓愈說：師者，傳道授業解惑也。老師一般都以授業為重，那傳道呢？傳甚麼的道？那解惑呢？解怎麼樣的惑？我也不太懂啊！我在這裏做的，勉強的說是個補習的輔導員，授的也不是甚麼的業，自己還在尋道，也正在學習怎樣開解自己的惑！教育之道，真的是漫漫而修遠，要將上下而求索！你說呢？」

「這幾年來，學習環境起了強烈的變化，不要講甚麼傳道解惑授業，整個社會都瀰漫着暴戾的氣氛，對建制、政府、國家、傳統，都是不信任的對抗……」

「在報道看到反對的理由都是『擔心會……』、『恐怕會……』的以己之心度人之腹。我們都明白那是杯弓蛇影的難民心態， 但今天的中國已經從歷史中走過來了，不斷的做出天翻地覆的改進，徹底的轉型了，使七億人民脫貧離困，提升全民的幸福和生活水準，真的不可以同日而語的啊！反對祖國的，老是跟國家過不去的人，就硬是要十四億人走回頭路！能嗎？可以嗎？中國人願意嗎？」

「我們生在香港的，畢生都受西方傳媒『普世價值』的薰陶，又怎樣能產生對自己國家的認同感呢？」

「這可是需要一個過程的。首先是『接觸』，到內地去看看走走，才有機會『認識』到國家的現實情況，再進而『了解』人情世故，將心比己，換位思考，才可體驗同胞們的心態，才知道他們今天的日子來之不易，有了這樣的同理心然後才會肅然起敬，繼而產生『尊重』的態度，有了尊重，才能有『認同』的感覺的啊！」

「這也指出交流互動的重要性。最難忘的就是一起走過的路和日子、一齊幹的活、共同的成就、面對的挑戰、苦難和共同的經驗，這就是接觸，認識，了解，尊重和認同五個步驟最有效的過程和體會。」

忽然對「師道」的傳道授業解惑有另一種角度的領略：不僅是要把道「傳播」，更要「傳承」；要「承受」「往業」，不只是「教授」課業；不但要「解釋」困惑，更要把自己從困惑中「解脫」出來。這師道不僅是老師要為同學們付出心血，更是求諸於自己，「繼絕學，開太平」的要求。

想到這裏，便對曾生「要為學生們留下些甚麼」的抱負擊節讚賞，亦為他的學校有這校長而慶幸自豪！「難得你也心懷那讀書人的風骨，做老師是要對自己、對這一代、對以後的來者、對歷史負責任的！」

這不是太沉重了嗎？

「站過這崗位，留下這腳印，便是了。雪泥鴻爪，風吹來，一切都抹過去了，『鴻飛那復計東西』！活過，幹過，便好了！」

目送着曾生的背影離去，揮揮手，喃喃自語：「一切有為法，應作如是觀！」