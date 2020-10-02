港區國安法：美眾院外委會通過法案　促予在美港人臨時保護身份

美國眾議院外交關係委員會周四（1日）無異議通過「香港人自由和選擇法案（Hong Kong People's Freedom and Choice Act）」，要求美國行政部門提供恐受迫害的在美港人臨時保護身份，並加速他們取得難民身份。

法案由民主黨籍眾議員馬利諾夫斯基（Tom Malinowski）領銜提出，他在6月30日曾提出同樣名稱的法案，在作出部分修改與簡化後，於上月29日重新提出新版法案。提案議員和美國國會尚未公布法案內容，但消息稱法案指出，美國行政部門應當依據「移民與國籍法」（Immigration and Nationality Act），認定由於香港特殊情況，致使港人無法安全返回香港；而抵達美國時曾具香港永久居留身分並為中國公民，且法案生效以來一段時間皆身處美國的人士，將符合申請「臨時保護身份」（temporary protected status）。取得該身份的人士將能合法留在美國，並得以取得工作許可。

此外，法案將有助特定港人加速難民身分申請，包括曾因參與和平示威被逮捕、起訴、拘留或判罪的港人；曾在支持香港抗爭公民社會組織中擔當「重要角色」之人士，例如組織管理人員、急救人員、媒體記者與協助遭捕示威者的法律人員等；以及他們的父母與子女。

法案亦列明，《港區國安法》致使特定港人面臨迫害威脅，美國政策透過提供「避風港」來支持他們；美方應鼓勵理念相近的國家，提供害怕遭迫害而逃離香港的港人類似庇護措施。

馬里諾夫斯基在委員會中表示，他們要傳達給北京的訊息非常簡單。他說：「若你持續壓迫香港人民，你只會流失這個特殊地方（香港）的財富、人才及能源給美國，而你的損失對美國來說將會是一大收穫。」

根據美國立法程序，法案接下來還須相繼在眾議院、參議院全院通過，才能遞交給總統簽署後生效。