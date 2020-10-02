東方日報A1：10‧1通街黑暴　當國安法冇到

疫情下港人但願平安度中秋，惟十‧一黑暴重臨，多區昨日連場示威，以銅鑼灣最為混亂。示威者無懼《港區國安法》，照樣高舉美國旗及大叫港獨口號糾眾鬧事，有人在車內藏港獨標語；黃大仙天馬苑附近更有暴徒從高空向龍翔道投擲汽油彈及大型雜物；灣仔有暴徒被搜出利刀、𠝹刀及士巴拿等攻擊性武器。截至昨晚，警方於各區共拘捕至少八十六人，包括四名區議員，另廿人遭票控涉違反禁聚令。

反修例示威引發連串政治風波尚未平息，有網民昨趁十‧一假期及中秋佳節發起連串示威行動，號召市民於下午二時在多區參與活動，其中在銅鑼灣區，雖然民陣原定的十‧一遊行被警方反對，但現場依舊有多人聚集。警方昨高度戒備，除部署六千警力外，更派出水炮車在維園及中聯辦戒備，又在銅鑼灣購物區一帶截查市民。銅鑼灣東角道一帶約有百名防暴警員戒備，駱克道及崇光百貨一帶的行人專用區更以橙帶圍封。

昨午一時許，黃之鋒出現在銅鑼灣東角道，拿取人民力量陳志全在現場派發的口罩。警方隨後警告陳志全，指他派口罩令人群聚集，再舉藍旗警告，要求在場記者站回行人路。至下午約二時，東角道及記利佐治街開始有人聚集和叫口號，有人在崇光百貨外高舉美國國旗，亦有人以牧童笛吹奏有煽動意圖的歌曲，警方多次舉藍旗要求人群離開，又走向名店坊商場再舉藍旗，一度進入商場，短暫逗留後離開，附近有店舖隨即落閘。

下午約三時半，銅鑼灣記利佐治街附近有大批示威者聚集，部分人曾高叫「光復香港 時代革命」的口號，警方隨即舉紫旗，警告在場的人可能違反《港區國安法》，聚集人士無理會，分散在路口繼續叫口號，又指罵警察，警員進入百德新街驅散，有人被警員制服躺在地上，警方全日在銅鑼灣多處設置封鎖線，又截查多人，包括網媒記者，示威一直持續到晚上。

同一時間，黃大仙有市民於下午三時許目擊兩名男子在黃大仙天馬苑附近，向龍翔道投擲汽油彈及大型雜物，涉事路段遺下被火燄熏黑的痕迹、圍欄及雪糕筒。警方將案件列作縱火案處理，正追查疑犯下落。警方昨又在灣仔史釗域道截查一名廿三歲男子，並在其身上搜獲一把可摺疊成如卡片大小的利刀。此外，警方同樣在銅鑼灣杜老誌道和駱克道一帶截查一名廿歲男子，並在其背包內搜獲𠝹刀、士巴拿、索帶和手套等物品，兩男涉嫌管有攻擊性武器被捕。

警方昨午於屯門公路近荃灣翠豐臺一帶設路障截查車輛期間，並檢獲鼓吹香港獨立的標語。警員發現一輛私家車的行車證過期，並在車上搜獲伸縮棍、頭盔、面具及大量宣傳單張，部分單張寫有涉嫌鼓吹香港獨立的標語。警方拘捕車上一名卅五歲男司機，涉嫌藏有工具可作非法用途、駕駛無牌車輛，以及在沒有第三者保險而使用車輛等罪行被捕。

旺角新世紀廣場及荃灣愉景新城亦有市民在場叫囂，至晚上七時許，網民號召改到荃灣路德圍一帶示威，警方到場將兩名男子拘捕，在場有網媒記者疑因未滿十六歲被警方帶走。到晚上有網民發起中秋夜登獅子山，警方於昨晚九時封山，稱根據《公安條例》懷疑山上有未經許可的非法集結。

截至昨晚十時，共有八十六人被捕，其中七十四人涉於銅鑼灣區參與未經批准的集結，包括東區區議員李予信、中西區區議員梁晃維、沙田區區議員陳運通及黎梓恩等四人。其餘被捕人士分別涉嫌觸犯管有攻擊性武器、未能出示有效身份證明文件、在公眾地方行為不檢和駕駛無牌車輛等，另有廿人涉嫌違反禁聚令被票控。

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