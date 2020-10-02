天水圍4小時2宗墮樓　事主俱亡

昨晚(10月1日)11時50分，天水圍嘉湖山莊樂湖居2座，保安員發現有人昏迷倒臥平台，隨即報警求助。事主由救護車送院搶救，惜最後傷重不治。警員初步調查後，相信事主從高處墮下，事件無可疑，列屍體發現處理。

另於今日(2日)凌晨3時43分，一名姓呂男子及姓王男友人在天瑞邨瑞業樓對開聊天，期間驚見有一名女子從瑞林樓高處墮下，跌落簷篷反彈落瑞業樓對開空地，發出巨響；簷篷遺下斑斑血漬，地上留有枕頭、一隻鞋及衣物，隨即報警。警員及救護員到場，證實墮樓女子為一名老婦，她當場死亡，並於簷篷上發現一截人腿殘肢及肉碎，相信是事主墮樓時造成，墮樓原因有待警方跟進。

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