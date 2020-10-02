探射燈：半年逾萬宗盜竊　假難民犯案猖獗

經濟不景，除劫案飆升外，盜竊案亦明顯增多。根據警方資料，今年首半年共發生超過1萬宗盜竊案，較去年同期的9900多宗，增加近10%。黃埔有超市至3月起，至少9度被南亞賊人「光顧」，假難民問題再次引發關注。區議員指九龍城區內多南亞人聚居，多次因生活習慣不一而和本地居民發生爭執，引起居民不滿及對治安的憂慮。

涉案超市由今年3月開始，多次遭受南亞人盜竊，被偷走食米、飲品、乳酪、急凍牛肉、大蝦、廁紙等貨物，多名假難民被捕，但仍然有人「屢挫屢犯」，將超市視為盜竊樂園。其中1宗於8月底發生，兩名手持行街紙的越南漢假扮豪客進入店內，在凍櫃取走一批貴價食材後逃去，但被保安員截停，當場人贓並獲。

「我聽街坊講好似唔係區內人，但我不時都會收到居民投訴區內南亞人。」九龍城區議員林德成指不少區內住戶居於劏房及板間房，當中不乏南亞人，由於背景及生活習慣不同，不時會與本地居民發生爭執，尤其南亞人經常深夜在公園休憩處及街上游盪、飲酒聊天，製造噪音影響居民休息，甚至影響區內治安，「舊區多巷仔，居民夜晚返屋企時都會擔心，因為之前就發生過巷仔搶劫事件，聽聞就係南亞人做。」林希望警方可以加強巡邏及執法，以保障區內居民安全。