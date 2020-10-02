探射燈：失業率愈升愈高　廢政策愈扶愈貧

新冠肺炎爆發至今近10個月，各行各業大受打擊，多間食肆、娛樂場所、零售店舖相繼結業，百業蕭條引發「失業潮」。港府雖積極推多輪防疫抗疫基金及保就業計劃，希望減低僱主經濟壓力，但失業率依然高企。有工會指長期失業問題漸趨嚴重，貧窮問題亦迫在眉睫，盼政府正視。

工聯會早前就香港就業狀況及求職信心指數，訪問近1500名市民，調查結果顯示就過去1個月的工作狀況，有74%受訪者表示過去1個月工作受影響、78%受訪者收入減少，其中逾30%人更表示無收入；調查亦發現半數受訪者失業，並有半數人表示無信心在未來3個月內可找到全職工作。

「已經唔係短期失業咁簡單，係未來打工一族真係好艱難。」工聯會九龍東總幹事鄧家彪指受疫情影響，香港長期失業問題漸趨嚴重，認為即使經濟回穩亦不能創造大量就業職位；保就業計劃亦不宜再推行，因僱員未能直接受惠，恐加深社會怨氣。他對未來中長期的就業市場前景不樂觀，預計失業率會維持在5%至7%之間，並進一步加劇在職貧窮，故希望政府正視貧窮問題，積極創造職位及刺激經濟，並推出福利政策支援失業人士，如設立緊急失業援助金。