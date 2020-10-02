探射燈：鐵錘幫密密劫　金行營業搵命博

今年首半年金行劫案較去年同期大幅上升7倍。不少金行職員對劫案頻生感憂慮；有負責人指近期金價上漲、經濟前景不明朗是導致劫案頻生的原因，只能加強保安，免成賊人目標；業界則呼籲同行減少首飾陳列數量。立法會議員憂慮經濟持續下滑，恐有更多人鋌而走險，促請當局加強保安，以防治安問題擴大。

佐敦庇利金街一間金行2月曾遭打劫，負責人何太坦言，經營金行生意10多年來從未發生過劫案，今年突然發生多宗金行劫案，估計與近期金價飆升及經濟差有關。她指劫匪多選擇小本經營、保安相對不太嚴密的的金行下手，擔心會再次被劫。數街之隔的另一金行，店員林先生指得悉近期金行屢屢被劫，店內保安明顯加強，除提早關門外，更額外加裝多部閉路電視及更換更堅硬的飾櫃玻璃。油尖旺區議員朱子洛指區內多商業活動，增加罪案發生機會，尤其近期搶劫、爆竊案明顯增加，希望警方加強區內巡邏。

天水圍一商場內的一間金行6月被劫，該店經理林先生指公司事後在加厚的飾櫃玻璃下加裝厚膠片，做「雙重保安」。林又指，為減少損失，職員會把昂貴金飾放回夾萬，並聘請保安公司額外安裝多個警報系統，及與商場保安部協調加強巡邏。他指疫情下人人戴口罩，難以分辨可疑人士。

九龍珠石玉器金銀首飾業商會理事長劉克斌指由去年第3季開始，業界已對治安感憂慮，因警方集中警力處理社會運動，當時商會曾去信警方尋求協助及要求加強巡邏，業界亦有聯絡保安公司加強店內軟件及硬件配套。劉呼籲業內人士避免擺放大量首飾在飾櫃，並要分開飾位陳列。

城市大學犯罪學教授黃成榮指經濟低迷，不少人走投無路下「搵快錢」，看準時機及店舖保安漏洞，避開警方巡邏時間「踩線」及犯案。而保安專家何焯楓建議金行安裝閉路電視時需「零死角」及確保錄影片段完整；亦可安裝隱藏及玻璃破碎感應警鐘系統，並確保有紅外線感應器監察夾萬。

立法會議員陳恒鑌擔心未來經濟持續不景，或會有更多人以身試法。他希望警方加強警力防範罪案及應付民生治安問題。

警方回覆指，今年首半年共有8宗金舖或錶行劫案，較去年同期的1宗多7倍。發言人又指警方高度關注近期發生的行劫案，除積極搜集情報以採取行動，亦會繼續密切留意整體罪案數字及犯案趨勢。