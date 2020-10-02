Dr.東：學生開學壓力大　中醫推介湯水茶療助調整身心

學生在漫長的暑假結束後上學，作息難調節，中醫建議家長可煲湯水助學生調整身心。

經過漫長的暑假，學生終於重返校園。放假期間，學生難免會作息紊亂、食無定時。雖然睡眠時間增多，不過睡太多、遲睡，都會影響睡眠質素，令學生食慾不振、心情煩躁、注意力下降。開學後，學生要面對新一批老師、同學，壓力自然大增，甚至害怕上學。基督教聯合那打素社康服務註冊中醫師凌雅萍推介多款開學必備湯水，有調心、健脾、補氣及疏肝等功效，助學生調整身心，為開學做好準備。

（一）家長如果發現子女經常失眠、易醒，心情容易煩躁，又有口乾問題，凌雅萍推介以麥冬、燈心草入茶，可清心除煩，助學生安眠，上學不會經常打瞌睡。

「麥冬燈心飲」

●成份：麥冬9克、燈心草2克

●做法：將麥冬、燈心草洗淨後浸泡30分鐘。將藥材及浸泡的水一起隔水蒸煮30分鐘，可分少量多次飲用。

●功效：養陰清心除煩

（二）如果子女有食慾不振、胃脹情況，山楂及炒麥芽等藥材作茶療，有助消食及健脾。

「山楂麥芽茯神飲」

●成份：山楂9克、炒麥芽12克、茯神12克

●做法：將山楂、麥芽洗淨後浸泡30分鐘。將藥材及浸泡的水一起煮30分鐘，可分少量多次飲用。

●功效：消食健脾安神

（三）若子女開學後受學業壓力影響，出現情緒低落、煩燥，繼而影響胃口，有食慾不振情況，亦適宜飲玫瑰茶疏肝，並有除煩安寧功效。

「玫瑰疏肝茶」

●成份：玫瑰花3至5朵、陳皮1角

●做法：將以上藥材置於杯中，加入沸水焗泡10分鐘，代茶飲用。

●功效：疏肝健脾

（四）學業壓力重，學生容易因睡眠不足，出現倦怠等情況，亦可能食慾不振，以黨參、淮山等藥材入湯，有助益氣、健脾。

「黨參淮山蓮子湯」

●成份：黨參12克、淮山12克、蓮子12克、瘦肉250克

●做法：將瘦肉洗淨切塊備用。將黨參、淮山、蓮子洗淨後浸泡30分鐘。將以上材料加水一起煎煮1小時，調味後即可飲用。

●功效：益氣健脾安神

以上湯水藥效溫和，適合普羅大衆飲用，孕婦及對藥物敏感者，就需要徵求專業意見。凌强調，家長要密切留意子女的身心健康，給予他們關懷及鼓勵，應對新挑戰。雖然新冠肺炎疫情有放緩跡象，但家長不能掉以輕心，要提醒子女在學校注意個人衞生，特別是正確戴口罩的方法。家長亦可把同等分量的藿香、蒼術、佩蘭、白芷及艾葉磨碎，自製防疫香囊給子女佩戴。氣味能刺激鼻腔黏膜，達到芳香辟穢、祛濕化濁的作用，從而增强免疫力、强身健體。

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