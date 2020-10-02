網民熱話：僱主用到盡？　外傭日做15小時不准遲醒10分鐘

僱主分享了她要求外傭每日工作15小時後，網民都紛紛指其苛刻。

雖然家居要處理的瑣碎事甚多，但僱主必須要提供外傭足夠的休息時間。近日就有僱主在網上貼文，向網民求教如何令外傭準時早上6時起床工作，不過卻意外揭發僱主竟規定外傭每日工作達15個半小時，結果遭網民圍攻「太苛刻」。

昨日（1日）有女僱主在Facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」貼文，聲稱家中外傭經常遲起床，「每天都遲10至20分鐘醒」，外傭向她表示有校鬧鐘，但就是醒不了。她亦分享了姐姐的工時，「佢星期一至五工作時間係朝早6點到夜晚9點半。如果我第二日放假，佢會朝早7點起身，夜晚9點半休息。」以示有提供足夠時間給外傭休息。

不過貼文一出卻惹起網民嘩然，有心水清網民計算下，發現事主外傭工作時間竟長達15個半小時，「太苛刻吧，得8個半鐘係自己時間，太攰啦，姐姐應該唔夠休息。」「一日得8個半鐘私人時間，瞓覺冇咗7個鐘，沖個涼又冇咗半個鐘，根本件事嘅核心係休息時間不足，而唔係姐姐分配得唔好！」有網民更出言嘲諷這位傭主，「唔准佢瞓咪得，唔瞓就唔會唔知醒！」

網民有話說：

Foley Yan：如果你老細對你有同樣嘅要求，你會點？

Zoe Chan：你自己打工都唔會做足15個鐘啦，做你姐姐真係好慘

SO Man：辦法就係請多兩個工人早午晚三更制

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