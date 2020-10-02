美國總統特朗普及夫人梅拉妮亞　確診新冠肺炎

美國總統特朗普最親密的助手之一希克斯（Hope Hicks），周四（10月1日）確診新冠肺炎，她曾與特朗普同赴總統選舉首場辯論。特朗普與夫人梅拉妮亞其後接受病毒檢測，證實亦告染疫。暫未知曾與特朗普同場的民主黨總統候選人拜登，會否接受檢測。

報道引述一名行政官員指，擔任總統顧問的希克斯確診。她周二（9月29日）曾與特朗普一起乘坐總統專機空軍一號，往返於俄亥俄州克利夫蘭舉行的總統選舉首場辯論，同行還包括特朗普女婿庫斯納、白宮社交媒體總監斯卡維諾等，據報他們當時都沒有戴上口罩。希克斯亦於周三（9月30日）與特朗普前往他在明尼蘇達州舉行的競選集會，是至今與特朗普最親近的染疫人員。

特朗普周四晚在Twitter發文，證實希克斯確診，形容「糟糕透頂」，又指自己和梅拉妮亞會接受隔離及接受檢測。約一個多小時後，特朗普再發文宣布，他與梅拉妮亞亦確診新冠肺炎，會即時開始隔離並接受治療，強調「我們會一起渡過難關」。白宮發言人迪爾早前回應希克斯確診時表示，特朗普非常認真看待自己的健康和安全，及為他工作的員工以至所有美國國民。

白宮醫生康利（Sean Conley）隨後發聲明說明情況，稱周四當晚確認特朗普夫婦感染新冠病毒，二人目前情況良好，他們計劃在康復期間一直留在白宮的住所。康利表示，他與白宮醫療團隊將密切跟進情況，感謝國內其他醫療專家及機構的支援；又稱預期特朗普康復期間仍可繼續不受干擾地履行職務，將持續對外報告病情進展。