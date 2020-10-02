特朗普確診道指期貨挫逾500點　油價急瀉3%　金價倒升

美國總統特朗普的最親密的助手之一希克斯(Hope Hicks)確診新冠肺炎，特朗普稱自己與第一夫人梅拉妮亞已接受病毒檢測，並指等候結果期間會接受隔離，其後二人證實染疫。

消息傳出後，全球金融市場大混亂！美股期貨急插水，道指期貨急挫509點。美元兌日圓剛剛刺穿105關口，最新報104.99，跌0.51%；紐約期油低見每桶37.37美元，跌幅擴大到3.46%；現貨金高見每安士1,908.97美元，倒升約0.17%。俗稱「黑期」的新加坡場外港股期貨指數報23,571點，仍高於周三(9月30日)香港收市的23,459點。

英國富時100指數期貨下跌1.2%；德國DAX指數期貨下跌1.1%；日本日經平均指數收市報23,029點，跌0.67%；澳洲股市下跌1.54%，報5,782點。

特朗普稱，希克斯的確確診，認為她是個勤奮的員工，經常戴口罩。

市場憂慮特朗普確診可能加劇美國大眾對他處理疫情不當的關注，他的對手、民主黨籍的拜登在全美民調上保持領先。而金融市場一向認為，拜登的經濟政策不利股市。

31歲的希克斯周二(9月29日)曾與特朗普一起乘坐總統專機空軍一號，往返於俄亥俄州克利夫蘭舉行的總統選舉首場辯論，被人披露她當時未有戴口罩，她亦於周三與特朗普前往他在明尼蘇達州舉行的競選集會。