中秋翌日市民湧離島度假　碼頭人山人海　有團體搞梅窩親子遊

十一、中秋長假期第二日，有不少市民到離島遊玩。前往長洲、梅窩、坪洲等離島的中環碼頭今日(2日)有頗多市民聚集等船，其中前往長洲的碼頭更出現長長人龍，預計離島將會頗為多人。

在早上9時許，前往梅窩及坪洲的碼頭有不少市民等船，現場有單車客排隊扶車上船，亦有組織舉辦梅窩親子生態團，有不少一家大小參加，另外亦有外傭齊齊到離島放假，場面十分熱鬧。往長洲的碼頭於早上9時半更出現長長人龍，渡輪公司亦增加班次，應付人流。

單車客鄧先生表示會與朋友到大嶼山踩單車，預計要踩一日，他指防疫措施放寬後，可以不用戴口罩踩單車，感覺輕鬆很多，計劃餘下假期會在家照顧小朋友、休息。

另亦有幾個家庭一同出行到坪洲行山，有4位10歲左右的小朋友組成綽號「躲貓貓」的小團隊，對將要到坪洲的石灘玩樂、探望爺爺感到興奮。他們又指，明日也會到千島湖行山，假期將會十分充實。

市民蘇先生則與朋友到長洲行山，他認為今年中秋假期雖然沒有遊客，但四處依然人山人海，看見往長洲碼頭的長長人龍，嘆言「都預咗」。