室外球場今重開　教練工會指多個場有數十人等候

新冠肺炎疫情漸趨放緩，防疫措施進一步放寬。康樂及文化事務署早前宣布，免費戶外隊際康樂場地將於今日(10月2日)重新開放，而人數上限按運動項目而定，可以多於4人。香港體育教練工會籌委劉嘉豪今日表示，早上多個室外體育場所皆有近40人等候，相信重開對教練大有幫助，可以「止血」。

劉嘉豪指，早前限聚令只開放了室內的體育場所，令教練較難預約場地，並提到近期的訓練會讓球員自行選擇是否戴口罩，教練亦會集中安排球員訓練個人技術，例如拍球、射球，同時避免鬥球，以減低新冠肺炎傳播的機會。他又說，目前學校仍未恢復隊際運動的訓練班，有待社交距離措施取消才可以恢復，亦視乎每間學校的安排，但校方以安全為上，不會冒風險。

在今日重開的免費戶外隊際運動球場包括：足球場、籃球場、排球場、手球場、投球場、滾軸曲棍球場、板球場。進行隊際比賽或訓練時，每個球場上的球員及裁判人數上限，應遵照相關隊際運動的比賽規則，市民於運動前後須佩戴口罩。而觀眾席則維持關閉。至於公眾泳灘、燒烤場等康樂設施則維持關閉。