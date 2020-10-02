大環村被揭非法開路第5日　部門零執法捱轟

西貢大環村丁屋群外疑有人私鑿官地被揭發踏入第5天，惟地政總署、規劃署和環境保護署等相關政府部門今日(2日)仍係無實質執法行動。有議員直指事件被廣泛關注，涉事丁屋群地理位置亦相當顯眼，批評政府仍視而不見懶去處理，要求當局盡快行動，直言：「無理由咁樣容許（霸官地）！」議員最快下周去信申訴專員公署，要求該署嚴肅跟進。

大環村丁屋群外被揭疑有官地遭非法開路，部分更為自然保育區，惹來各界非議。地政總署昨日(1日)表示已採取土地管制行動，如設石躉及圍網以防有人再佔用官地。而就非法擴闊村路事宜，已轉介其他部門跟進。至於規劃署和環境保護署則指正跟進事件，會繼續搜集及調查，如有足夠證據證明有違例情況，便會採取執管行動。

雖上述部門聲稱已展開跟進，惟議員范國威指出，昨到該地視察時仍見到有工人自出自入涉事範圍施工，又說：「仲見到佢哋起圍板及倒紅毛泥！」他又指，疑有人於該地留宿「長駐」以方便開工，直言：「見到有人於該地晾衫，又見到有食物殘渣，仲有人拜神！」

范直言涉事丁屋群位置上「一望就望到」，並非位於隱蔽山林，指政府部門不能對其視而不見，敦促當局「快啲做嘢」。他又指今次事件疑涉「套丁」行為，批評政府過往對於管制套丁方面力度嚴重不足，相關政策亦毫無阻嚇力，促當局正視及改善。