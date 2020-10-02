公院5年間釀178宗醫療事故　多涉體內遺留物件

本港公立醫院過去5年發生178宗醫療事故，大部分事故涉手術或介入程序後遺留工具或醫療物料在病人體內事件，常見涉遺留紗布及敷料、工具碎片及導管等。有外科醫生指出，根據遺留物件的質料不同，對病人的影響亦有異，當中遺留紗布對病人身體的刺激較大，可能會導致發炎及纖維組織硬化，增加手術難度。

根據醫院管理局的《風險通報》，2015年至今年7月間發生了178宗醫療事故，當中81宗涉手術或介入程序後遺留工具或醫療物料在病人體內事件。外科醫生陸洪滔解釋，根據被遺留的外物的質料不同，對身體構成的影響亦會有異，如被遺留的是鈦金屬工具，或醫用的可吸收手術縫合線，由於不會刺激身體反應，通常對病人的影響相對較輕微；但如遺留紗布等物料，會刺激身體的自然反應，導致發炎及纖維組織硬化，增加手術難度，更有可能細菌感染致敗血症。

他又指，醫生在手術完結前，理論上會點算兩次工具，團隊成員確認沒有工具或物料遺漏，才算是完成手術，明白醫護可能忙中有錯，但病人可能須再接受麻醉，或「捱多一刀」取出外物，坦言相關情況不理想。