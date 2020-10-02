長假遊客數量大不如前　商戶嘆生意慘淡

今日(2日)是中秋兼十一長假期第2日，澳門部分旅遊區上午人流稀少。在中區大堂巷，有小食店負責人反映，區內旅客數量及消費力大不如前，但認為今年適逢中秋兼十一假期，旅客過節後應該會來澳旅遊；另有化妝品店負責人認為，現時區內人流仍以本地人及外僱為主，生意額依然慘淡。

氹仔官也街一間紀念品店的店主表示，區內人流與疫情期間一樣稀疏，旅客雖然有輕微回升，但他們的消費力明顯減少。

有來自浙江的旅客認為，訪澳旅客數量減少，使整體旅遊體驗變得更好；亦有來自珠海的旅客表示，少人的澳門更顯休閒，又認為酒店價格優惠，到澳門旅遊的性價比更高。

至於關閘出入境口岸早上同樣人流不多，在關閘的士站的乘客未如以往大排長龍，有旅客在地下巴士總站候車，指有了解過內地與澳門轉換健康碼程序，故入境前已提早轉碼，因此過關相對快捷。

來自深圳的旅客左先生表示，從拱北過關到澳門僅用了10分鐘，過程順暢，轉換健康碼的程序亦便捷；他認為，隨着內地疫情發展緩和，民眾有旅遊需求，而澳門的衞生防疫控制、經濟發展及提供的旅遊服務等方面吸引，故選擇來澳旅遊。