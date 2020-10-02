1月起至今共340萬個病毒檢測　平均670個找到1人確診

港府一直強調病毒檢測是抗疫策略中重要的一環，並在第三波疫情首次進行全民檢測，尋找社區隱形患者，但過程中被批評是勞民傷財。食物及衞生局局長陳肇始今日(2日)發表網誌中提到，由1月起總計已進行340萬個檢測，平均每百萬人口進行約45萬次檢測，約670個檢測中找到一個確診個案，認為相關檢測量高於澳洲、英國、日本等地。

陳肇始指出，現時公營檢測服務的檢測能力已提升到每日超過7000個。私營化驗所方面，在業界的努力和政府的鼓勵及協助下，香港的認可私營化驗所的整體檢測量已大幅上升，並可在短時間內提供數以萬計規模的病毒檢測服務。至於醫管局亦已增加派發樣本收集包的普通科門診診所至46間，遍布港九新界及離島。

陳提到，政府已參與疫苗全球獲取機制，採購供應本港35%人口的疫苗劑量。同時與個別疫苗製造商簽訂預先採購協議，採購至少兩款來自不同疫苗製造商及不同疫苗平台的候選疫苗，足夠供應最少全港兩倍人口的疫苗劑量。

她呼籲，由於近日疫情轉趨緩和，留意到市民增加了外出和社交活動，相約飲茶或飯敍，亦有不少市民特別到本地酒店享受2、3天的悠閑假期，即「staycation」，明白年輕人可能出現「抗疫疲勞」，但大家必須忍耐，在恢復社交活動或參與運動時，亦要保持防疫意識。