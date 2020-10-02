新聞剖析：特朗普染疫恐無法現身辯論　權力或暫交彭斯

美國總統特朗普在大選臨近之際確診新冠肺炎，勢必影響未來數周舉行的拉票造勢活動，甚至無法親身出席大選辯論，與民主黨總統候選人拜登同場較量。美媒分析指，即使特朗普是無症狀患者，他亦需要暫退出競選工作，在白宮隔離一段長時間；一旦病情轉趨嚴重，甚至可能要退選。

民調落後拜登的特朗普，原定在本月15日和22日參加總統選舉第二及三場電視辯論，並在各州的造勢大會上最後衝刺，希望扭轉頹勢。由於特朗普染疫，需要隔離一段時間，待完全康復才可以現身競選活動，意味很可能無法親身出席辯論，未知會否以其他形式舉行。

美媒報道指，74歲的特朗普若果病情嚴重，可援引憲法第25條修正案（25th Amendment），將權力暫時移交副總統彭斯，待回復身體健康才收回權力。前總統布殊在任總統期間曾因兩度接受結腸鏡檢查，啟動憲法將權力移交至時任副總統切尼；前總統列根亦因接受結腸手術而引用該憲法。

如果彭斯亦不幸宣告確診，特朗普就無法啟動上述修正案處理情況，而是根據1947年的《總統繼承法》（Presidential Succession Act），交由眾議院議長佩洛西暫代總統一職。