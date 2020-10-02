街場重開地區球隊即落場練習　隊員笑稱太耐無跑跑到腳軟

新冠肺炎疫情放緩，政府放寬禁聚令，其中俗稱「街場」的免費戶外隊際康樂場地，如足球場和籃球場，於今日(2日)重新開放，而每個球場上的球員及裁判人數上限，應遵照相關隊際運動的比賽規則，運動前及運動後須佩戴口罩，同時會繼續暫停開放觀眾席。東網記者早上到維多利亞公園的足球場及籃球場視察，發現有不少市民趁假期與朋友到場打球，皆表示對於重開運動場感到雀躍。

教練陳先生與幾位地區球隊的學員到場練習，學員皆表示對重開球場十分興奮，直言「好過癮」，因很久沒有在這麼大的球場奔跑，笑言跑到腳軟。他們又指，過去幾個月因疫情嚴峻，都是在網上上課練體能，以及在家附近的空地踢球。陳教練表示，由於疫情反覆，很多足球比賽都取消，不少學校球隊的練習都暫停，但球會會因應防疫限制，逐步重開練習。

陳教練續稱，過去幾個月，因為運動場關閉、停課、禁聚令等，體育教練收入大減，有教練做運輸業、送外賣等幫補收入，亦有學校作彈性安排，讓教練錄影教學片段，或進行網上教學，甚至有相熟的家長為小朋友安排一對一、一對二的小組訓練，因單靠政府的防疫抗疫基金，實在難以維持生計。他又指，室外運動的感染風險較低，認為政府毋須「一刀切」要求關閉球場。

市民鄧先生亦與中一的兒子竣竣到場踢波，而竣竣是校隊成員，但有約半年至一年時間無法練習，惟有平時在家做運動，今日球場重開令他十分興奮。竣竣表示，期待學校重開練習，可以與同學一起踢球，放鬆心情。

中六的馮同學則與朋友到場打籃球，他表示對上一次打球已是幾個月前，直言球技、體能均生疏了，雖然現時打球後要戴回口罩，並有禁聚令，但他直言「有得打波已經好高興」。就讀中二的吳同學亦指，自己會特地帶多個口罩，在大汗淋漓的時候就能換口罩。