海關破640萬元「K仔」案拘一女　涉以榴槤核掩飾收藏

海關毒品調查科人員經情報分析及深入調查，前日(9月30日)下午於長沙灣展開緝毒行動，期間關員截查一名19歲目標女子，並將她押至一幢工廠大廈的分租單位作進一步搜查，檢獲市值約640萬港元俗稱「K仔」的懷疑氯胺酮，遂以涉嫌販運危險藥物將該名女子拘捕。

行動中，關員搜查單位內共20個發泡膠箱，在內發現大批榴槤肉，經仔細檢查，關員發現有人掏空該批榴槤核，並在內放置涉案毒品，經初步點算，海關在逾2,500粒榴槤核內，檢獲共重13.7公斤的懷疑氯胺酮。

被捕女子報稱任職售貨員，海關相信她負責收貨，並以單位內的包裝工具將收藏在榴槤核內的毒品提取出重新包裝，並於本地銷售散貨。她已被暫控一項「販運危險藥物」罪，案件將於明天(10月3日)在西九龍裁判法院提堂。

海關指，本案的毒品包裝手法與警方於7月破獲的一宗毒品案相似，將進一步調查毒品的來源，以及犯罪集團的犯案模式，不排除集團涉及黑社會背景，可能有更多人會涉案被捕。販運危險藥物為嚴重罪行，經定罪最高可被判罰款500萬元及終身監禁。