中秋翌日街上人頭湧湧　食肆嘆生意極差促通關救經濟

十一、中秋節翌日加上周末形成4日長假期，昨日(1日)有不少市民選擇到酒店留宿過中秋節，令區內酒店大多爆滿。今日(2日)亦有不少市民趁假日外出，尖沙咀各處人頭湧湧，但有商販表示人流雖然增加，生意額卻無增長，更有食肆經理直言「生意極差」，促政府盡快通關，讓旅客到港消費。

今日下午1時半開始，尖沙咀廣東道人流漸多，不少市民在閒逛，尖沙咀碼頭及星光大道一帶，以至鄰近多個商場，人流亦相當暢旺，當中很多是情侶或一家大細。

在尖沙咀碼頭經營報檔的檔主陳先生指今日人流較平日多，不少父母帶同子女外出，他認為「可能困得太耐，要帶小朋友出來適應。」惟人流雖然多，其報檔的生意卻與平常一樣，未有特別增長。

茶餐廳經理凌女士直指「生意極差」，疫情前每日生意額達10多萬港元，現時大幅下跌至每日只有數千港元。她續指，目前經濟不景、很多人失業，茶餐廳很難靠本地人消費撐住經營，期望政府盡早開放關口，讓旅客抵港消費，重新帶動本地經濟發展。

市民冼先生一家四口趁假期出遊，但他表明仍擔心疫情，未來兩日都會跟家人留在家中。他稱近來少外出、消費亦減少，即使今日一家人外出，預計只會消費約500港元。而剛過去的中秋節，因為食肆仍限4人1枱，他和家人亦改為留家中食飯，他笑言「變相都是節省了開支」。

記者亦到銅鑼灣大型商場視察，希慎廣場、時代廣場人流頗多，惜「旺丁不旺財」，現場所見，市民消費意欲不大，傾向逛街、消遣，較少購物，亦有店舖出現店員比客人更多的情況，店面頗為冷清，與往年十一假期大批遊客購物盛況大相逕庭。

銅鑼灣區兩間大型連鎖戲院大部分場次只售出小量至一半的座位，相反部分場次較少的港產片、卡通片的銷情特別理想，只剩幾個角落位、銀幕前等「籮底橙」，現場有不少家長攜同子女到場看卡通片，在戲院外一度形成人龍，約20至30人。

而酒店方面，由於疫情下無法外遊，不少市民會選擇到酒店留宿「Staycation(留港度假)」，根據網上旅行服務平台資料顯示，昨晚在尖沙咀內有721間酒店、賓館及旅舍，僅餘下15間有房供預訂。但今日的資料則顯示大部分酒店有房可預訂，估計較多市民選擇於中秋節正日入住一晚，另有部分市民則選擇今晚入住酒店。

市民陳先生跟朋友共花費1千多港元預訂了一晚酒店房，他表示在網上訂房不難、很多酒店有房，選擇來酒店留宿一晚主要是因為4日假期很空閒、沒其他娛樂。

另一位市民譚先生同樣花費約1千港元訂1晚酒店房當作度假，他表示訂房因一時興起，而選擇尖沙咀酒店則是因為對市區酒店的衞生較有信心，又指區內多食肆和商場，「想去玩去逛街都較方便」。