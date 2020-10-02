5名非建制派議員面臨譴責　建制派或運用主席關鍵1票支持　

3名民主派議員表明不延任1年立法會，令建制派與非建制派的議席差距，縮減至41對21席，現時非建制派有至少5人有譴責動議在身，雖然仍可保有譴責議案的否決權，但必須全部在席，而被譴責的當事人亦同樣要投票，才可勉強避過被譴責。有建制派議員警告，若非建制派在延任1年會期內冥頑不靈，會動用主席梁君彥關鍵1票支持譴責議案，踢走受譴責議員。

立法會於本月14日復會，有至少5名非建制派被譴責動議纏身，最先受波及的是民主黨議員許智峯，他於2018年4月在立法會大樓內搶走一名保安局女行政主任的手機，其後被判3項罪名成立。立法會其後成立的調查委員會已完成調查，裁定他行為不檢，足以構成譴責的理據，惟由於當時會期接近尾聲，未交付大會審議。

此外，還有至少4名民主派議員身負譴責動議，包括議員鄭松泰被指於去年7月1日協助示威者進入立法會；議員林卓廷被指於去年「721事件」帶人進入元朗；議員毛孟靜於去年12月以容海恩懷孕為由，要求撤回容參選保安事務委員會副主席的提名，被譴責對懷孕議員作出歧視及侮辱言論；還有議員郭榮鏗被譴責不正當執行職責，拖延內會選舉主席事宜。

立法會復會後，許智峯因譴責議案而失去議席的機會較大，而其餘4個譴責議案仍要等待成立調查委員會。民主派召集人胡志偉指，若然許智峯的譴責動議獲通過，擔心他失去的議席會引起連鎖效應，其他議員將面臨同一命運，現時非建制派剩餘的議員已經很少，認為大家應有共同意志，有信心不會令譴責議案獲得通過。

有份向郭榮鏗提出譴責議案的議員梁美芬指出，現時只有1年任期，建制派有各自的目標，例如希望集中民生議題，各黨派對於譴責動議有不同的「上心程度」，惟未必是優先考慮，故要視乎有關非建制派議員平日的表現，才決定會否「全力追擊」。梁奉勸有關議員要好自為之，若然他們令議會無法正常運作，有信心建制派會一個不漏地支持譴責，即包括主席梁君彥的關鍵一票，令議案足以獲通過。

根據《基本法》第79條規定，立法會議員如有行為不檢或違反誓言，經立法會出席會議的議員3分之2通過譴責，須由立法會主席宣告其喪失立法會議員資格。撇除立法會主席，按現時只有61名議員計算，非建制派的21名議員需在席才可反對議案。