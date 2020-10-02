首場總統辯論後染疫　堪輿學家：特朗普選情多災難或慘敗收場

美國總統特朗普日前與民主黨侯選人拜登進行首場總統選舉辯論後，特朗普與夫人梅拉妮亞今日（2日）即確診新冠肺炎，正接受隔離治療。堪輿學家指出，農曆九月為「丙戌月」，若特朗普未能趕在「丙戌月」前穩定病情，下月病情將會更差，且多災多難，更會拖累美國整體政治及經濟環境。運程亦會影響美國大選，特朗普的選情會挫折連連，有機會慘敗收場。

「特朗普喺『丙戌月』運程係最差。」堪輿學家周漢明指出，特朗普於6月、即農曆5月出生，屬土，運程在西曆10月「乙酉月」未算最差，但因「七殺星」相伴，對其運程造成一定影響，如果他能在「乙酉月」完結前穩定新冠肺炎病情，將可減輕病情；否則踏入「丙戌月」，「忌神」及「病符」集中將會接連打擊特朗普，到時將會多災多難，病情轉差外，更會進一步影響其班子，以至美國整體政治及經濟，「一個領導人行衰運，成個國家都會混亂啲、反覆無常。」周亦指出，特朗普在美國總統大選首場辯論會時或已「中招」，代表其運程已達至最差，將不利其選情發展，或會波折重重，相信他難成功連任。

另一堪輿學家李丞責則稱，美國總統之位及國運每逢20年就會出現問題。根據統計，每隔20年，凡年份尾數為「0」上任的美國總統，都不能完任，甚至意外患病或遇剌，當中只有克林頓能免去一刧，只遭彈劾，但其餘總統如加菲爾德1880年當選，翌年遇刺；麥金萊在1900年獲連任，翌年遇刺身亡等，意味凶星照向該年美國總統，需提防受傷及健康問題，「美國每逢20年嘅問題，係未試過有美國總統可以甩到身。」

李又指從西曆10月起，冥王星與木星於同宮相合，有關現象每13年出現一次，歷史上多次破壞性極大的傳染疾病都與「木冥相合」有關；加上12月中美國會出現日全食，屆時美國運程將會受挫，尤其木星主宰太歲星，即政治及管治人物的運程會更受影響，甚至有生命危險，「對美國來說木冥相合，多為天災、死亡、金融崩潰之兆。」

堪輿學家李居明6月曾指，特朗普所坐辦公室的方位是坐南向北，今年南方行二黑病符，他被迫要坐在二黑病符位發號施令，每天受土煞影響，頭腦混沌做出錯誤決定，全世界都陷於混沌狀態。當時李又預言，今年西曆9月7日至10月7日，一白入中，五黃占南，「二五交加必損主」，該段時間最沖特朗普，不利他大選連任。