74歲特朗普染疫　醫生指70歲以上確診者死亡率達15%

美國總統特朗普與夫人梅拉妮證實確診新冠肺炎，全球都關注事件，有本港老人科專科醫生表示，70歲以上感染新冠病毒的患者死亡率高達15%，若有血壓高、糖尿病及心臟病等長期病患的人士，加劇更會病情惡化，特朗普雖沒公布過自己有長期病患，但他已屬高齡人士，或成為該症治療的一大風險。

現時距離美國大選尚餘32天，特朗普疑因最親密的助手之一希克斯（Hope Hicks）中招而受到感染。特朗普於2017年上任時已是美國最年長總統，其健康狀況一直受到密切關注，據白宮最近一次披露的特朗普例行身體檢查報告，他體重110公斤，屬超標之列，其他身體數值都在正常範圍內。

老人科專科醫生佘達明表示，特朗普已屆74歲高齡，過往數據顯示，70歲以上確診新冠肺炎的患者死亡率高達15%，但個人身體狀況亦有不少影響，據觀察，特朗普日常出席活動的表現、對話敏捷度等，對比同年人士可算身體狀況不錯，但仍需密切關注感染新冠肺炎後的情況。

他續稱，特朗普有私人家庭醫生照顧，有助控制「三高」的情況，加上他財力雄厚，相信今次他和其妻子可以逃過「鬼門關」。

呼吸系統專科醫生梁子超表示，據報特朗普至今未有明顯病徵，似乎仍屬初期感染的階段，未來2至3日的發展非常關鍵。他指，雖然高齡染疫者的病情較易惡化，但也有不少高齡人士染疫後全無病徵，例如早前元朗護老院便有一名無病徵女院友確診後被驗出有抗體。至於肥胖對新冠肺炎的影響，梁指，根據過往數據顯示，肥胖或影響青年的免疫反應，但對老人的影響不大，而且特朗普未到癡肥階段，最大治療風險仍是年齡。