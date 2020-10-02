貝澳82歲老婦遭水牛撞傷縫12針　村民批政府管理不善

大嶼山貝澳有老婦被水牛撞倒跌傷，送院縫12針。有村民指水牛破壞蔬菜、蕉等農作物，批評政府管理水牛不善。關注團體表示，土地發展令水牛覓食地方減少，牠們惟有入村覓食，認為可建立生態通道，減少人牛衝突。漁農自然護理署表示會派人到現場，詳細了解事件。

據了解，9月26日早上約7時，一名82歲的溫姓老婦與外傭在貝澳咸田舊村一條行人路，被一頭約重1噸半的水牛撞倒跌傷，頭部要縫6針、左右手各縫3針。村民形容當刻非常令人害怕，水牛跑得如馬般快。婆婆的兒子則稱，每次外出都會與水牛保持距離，很多人都投訴過，惟漁護署稱「搵唔到啲牛」，質疑該署無盡力去找。

守護大嶼聯盟召集人謝世傑說，牛撞人事件並不常見，之前大嶼山亦發生一車撞死八隻牛滅門事件。他認為人牛衝突事件增加，與大嶼山土地發展有關，很多草地被人圍封，有質素的濕地亦不斷減少，令水牛入村覓食。有意見認為，政府應建設水牛專用的生態通道，謝指外國亦有相同例子，若有足夠空間，有關方法可行，據他了解，有保育團體早已將建議向相關部門表達，惟「意見係有收，但唔知係咪有去研究？」