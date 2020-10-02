政Whats噏：描述發展計劃猶如天花龍鳯　黃偉綸開空頭支票？

政策創新與統籌辦事處負責嘅《2020施政報告公眾諮詢》社交專頁再更新，今次出嚟面對市民提問嘅發展局局長黃偉綸，雖然講到土地供應好唔成問題咁，但其實不外乎係「希望做到」、「要研究」、「會考慮」呢啲不着邊際嘅說話。令人覺得局長好似唔敢作出承擔囉。

香港土地房屋短缺問題一直都難以解決。有市民問公屋項目發展成點，而黃就指古洞北、粉嶺北、洪水橋、元朗南等發展區可以提供超過13萬個公屋單位，足以滿足香港幾年嘅需要。棕地方面，黃就搬出一堆數字，話有700幾公頃土地研究緊，另外有部分會交由規劃署研究。其實講到尾，前述4個項目都係「紙上談兵」，若非正待展開前期工程、就係話研究中。而局長嘅總結係，相信不久嘅將來就有結果。由於並無交待「將來」嘅確實日期，睇嚟市民要畀啲耐性，繼續等喇！

至於單車徑方面，黃偉綸話「單車加旅遊」絕對有空間做。但又「戴定頭盔」，話鏈接荃灣同屯門嘅單車徑，工程挑戰比較大，但局方有信心克服。黃偉綸仲提及備受爭議嘅「明日大嶼」計劃，話財務安排有好多可能，局方會研究同埋考慮全部可能性。至於財務安排嘅結果係點？黃竟然回答「接下來用乜嘢方法做最好，研究完咪知道囉！」局長回答得咁模糊、咁官腔，到底開出嘅支票能否兌現，似乎連黃偉綸自己都無咩信心咁喎！