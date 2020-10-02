中秋假期市民郊遊　大美督數百人踩單車成旺區

中秋假期今日(2日)來到第2日，遇上近日難得的好天氣，不少市民都選擇去郊遊避疫，享受假期。大美督一帶人頭湧湧，士多全部坐滿踩單車的市民，人滿之患嚴重至前往船灣淡水湖的斜路大塞車，有市民表示擔心郊區成播毒地區，籲政府應重推做運動須戴口罩的規定。

由大美督巴士總站一落車已見士多方向人頭湧湧，由於燒烤場暫停開放，市民選擇轉為光顧附近士多，兩間士多各有近50人左右排隊，更見有食客違規，一枱坐了4個成人5個小童共9人，但未見有人阻止或嘗試分隔。

碼頭上也有不少市民聚集，等待上小艇出海遊玩，人數約10多人，上船前有職員提醒要先消毒雙手。往船灣淡水湖的路段屬「重頭戲」，起步上斜的路段完全水洩不通，不少市民扶老攜幼出行，選擇租用能載人的單車，惟卻把道路塞死，亦有不少回程的市民同時騎車落斜，頓時險象環生。

船灣淡水湖空地至橋方向有近數百人，當中有騎車人士、有人放風箏、有人休息乘涼，由於人數眾多，甚至出現「單車撞紙鷂」的意外。與朋友踩單車到船灣淡水湖的梁小姐說，

比想像中多人得多，故此踩單車時都有戴口罩；人數真的太多，對於播毒風險感到擔心，此情況下政府應要求運動人士必須戴口罩。

到大美督放風箏的李先生及李小姐說，因假期找節目，所以選擇到郊區遊玩。雖然預期過會人多，但情況比相像中嚴峻，上船灣淡水湖的路程因太多單車都有點困難。另一偕同友人到來放風箏的梁小姐則稱，到大美督屬即興活動，面對人頭湧湧的環境，擔心有播毒風險。