網民中秋日多區示威警共拘87人　部分男女仍被扣查

反修例示威引發的風波未息，昨日(1日)中秋佳節，有網民發起「香城online中秋行動」，號召在多區進行未經批准的示威活動，甚至煽動以利刃或汽油彈襲擊警務人員、攻擊警署和非法堵路等。警方預早部署重兵布防應對，在昨午約2時，銅鑼灣記利佐治街一帶開始有大批示威者高叫口號及走出馬路，警方多次警告不果，遂採取拘捕行動，惟現場人士入夜仍未散去。

在執法期間，警方在全港各區共拘65男22女(13至65歲)，涉嫌參與未經批准集結、藏有攻擊性武器、在公眾地方行為不檢、藏有仿製槍械、未經許可入口戰略物資、無牌管有無線電通訊器、未能出示有效身份證明文件、藏有工具可作非法用途、阻礙警務人員執行職務等，並有20人因違反禁聚令被票控。在被捕的87人中，包括東區區議員李予信、中西區區議員梁晃維，及沙田區議員陳運通和黎梓恩，4人今日(2日)陸續在社交平台宣布已獲釋。目前，部分被捕男女仍被扣留調查。

被捕者中有一人於屯門公路近荃灣安育路被捕，昨午約2時半，警方在上址設置路障，截查一輛可疑私家車時，發現該車行車證過期，車上搜出伸縮棍、頭盔、面具及防毒面罩等，車上一名35歲本地男司機涉嫌藏有工具可作非法用途、駕駛無牌車輛及駕駛時沒有第三者保險被捕。

警方表示，嚴厲譴責示威者罔顧公共安全和破壞社會安寧的行為，重申絕不容忍任何違法行為，會繼續嚴正執法，以維護公共安全和公共秩序。