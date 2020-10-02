20港人英國置業遇發展商遭清盤　有苦主損失2千萬港元

海外置業風險高，20名港人「隔山買牛」出事。他們透過地產代理公司於英國曼徹斯特購入一幢物業後，未有收到代理聲稱的每年租金回報，追查下方知當地發展商被申請清盤，每人至少損失逾百萬港元，最多更有人損失2千萬港元。有苦主向代理公司查詢，對方稱自己完成交易後已無責任，質疑其有意隱瞞，又擔心近年不少港人有意移民英國，會遇到類似事件。

20名苦主2017年底透過一間國際地產代理公司，購入曼徹斯特一幢本為酒店的物業，物業約有20個單位，每單位價格約110萬至120萬港元不等，以及一間餐廳價值2千萬港元。苦主「基仔」(化名)向東網表示，該公司以每年可7%固定租金回報作招徠吸引投資，惟他花約110萬港元購入單位後，除2018年有收到租金外，再無任何回報。

基仔又指代理公司介紹時，曾稱會翻新該物業成服務式公寓，惟其中一名苦主早前曾飛往當地查看，發現物業殘破不堪，「發哂霉咁」，與其介紹有天淵之別。他與其他苦主追查逾年，才得悉發展商正被申請清盤。他多番向代理查詢，對方竟欲撇清關係，指完成交易後已無責任，但聲稱可資助業主100萬港元聘請其指定律師處理，苦主對說法有質疑，故未有接受。

他批評代理公司態度敷衍，竟稱「怕麻煩可以放棄物業」，又指苦主中有人損失2千萬港元，亦有退休人士積蓄血本無歸。因本港無機構可監管海外置業中介，他們正計劃聘請熟悉英國法律的律師跟進。他又稱，眼見近年不少港人有意移民英國，擔心會有其他市民重蹈其覆轍，提醒市民小心。

大律師陸偉雄表示，當地發展商若已被清盤的話，追討賠償會十分困難，除非當事人能證明有欺詐成分。對於地產代理責任，陸指需視乎其業務範圍、是否有在本港領牌，若被證實疏忽跟進，例如未有做足資料搜集、未能確保財務穩定等，可由地產代理監管局懲處，嚴重者有可能被吊銷牌照；但若代理無香港業務，純粹代理外國樓盤的話，現時本港的法例則未能監管。

他提醒市民購買外地物業要謹慎，因法律問題繁複，必需留意進展、未落成前不要繳交全部費用等，避免重大損失。