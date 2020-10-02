東澳古道必經之路沙螺灣封村　村民指遊人行為危及村民安全

適逢中秋假期，有市民行山時發現，大嶼山東澳古道沙螺灣村加裝了一道鐵閘，封閉東澳古道的必經之路。村民於閘外豎立警告牌，指非沙螺灣村居民，不准進入沙螺灣村範圍，否則被視為盜賊，包括所有政府部門及公營機構。

東澳古道位於大嶼山西北海岸，連接東涌及大澳，途經䃟頭、沙螺灣、深屈等村落，昂平棧道的登山路口後，有人在欄杆上貼上告示：「前路以(已)封，不能通往大澳」，並見村民已加裝一道鐵閘封了山路，閘旁則豎立寫有「私人重地及本村範圍，除本村村民外，任何人等不可進入，擅闖者視為盜賊，報警究治及一切後果自負」的警告牌，下款為「沙螺灣村示」。

村民亦於橙紅色的告示上解釋封路的原因：「沙螺灣村於2014年已經開始封村，但在過去數年都有開放給香港市民及旅客享受沙螺灣的自然環境，相反地沙螺灣竟然受到部分旅遊人士攻擊，隨處亂拋垃圾，亂拋口罩，霸佔行山路，態度差劣，騎單車及風火輪人士在狹窄行人路橫衝直撞，危害村民生命及財產安全。因此，非沙螺灣村居民，不准進入沙螺灣村範圍，否則被視為盜賊，包括所有政府部門及公營機構。」行山人士問村民何時解封，村民表示，以後都不會開放。