經濟差市民留錢傍身　食肆過節仍無生意須蝕住做

生意大減，食肆員工亦變得無所事事。(何天成攝)

踏入十一及中秋長假，銅鑼灣一帶人流頗多，惟未知是否擔心疫情未了，市民消費意欲不高，有食肆嘆生意比往年大跌70%，多月都要「蝕住做」，期望政府推出更多支援，並早日通關。

銅鑼灣一燒臘店員工蔡女士表示，去年十一有遊客生意做，每日可賺最少1萬港元，但受政府封關影響，旅客生意大減，現時每日僅幾千港元生意額，再加上整體經濟差，即使近幾日過節，亦極少人買燒味。她又呻道，業主一直沒有因應市道減免租金，所以一直要捱貴租，希望政府能給予業界更多援助，並早日通關，讓遊客刺激經濟。

麵店負責人肖先生亦指，生意最少跌了70%，以往主要做遊客生意，但今年連本地客都極少，疫情嚴峻時餐廳曾停業兩個月，直至早前晚市禁令放寬至10點才重開，暫時仍未可轉虧為盈，仍要「蝕住做」。他又坦言對未來幾個月的市道不樂觀，希望政府推出更多支援。

另一餐廳員工劉先生表示，今年生意慘淡，大跌40%，目前已裁員3人，但自己情況尚可，附近街道更有12間店舖關門。他表示，全球經濟轉差，引致不少公司裁員，連帶附近食客亦減少，餐廳的競爭只會更激烈，而且市民消費意欲低，「一出現疫情，個個都揞住荷包，不捨得使錢」。他又指政府幫助業界的力度有限，認為只有疫情過去，全球經濟變好，香港經濟才會復甦。