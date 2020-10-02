警不點名批《蘋果日報》有關12偷渡港人報道失實　指控毫無根據

警方強調有關指控毫無根據，並對有關不負責任的報道手法表示遺憾。

《蘋果日報》今日（2日）報道，就有12名香港通緝犯涉嫌非法入境內地的案件，指稱一艘希臘註冊的船隻可能目擊偷渡船隻被截查的經過，又引述匿名船員，指警方正扣留船隻；並指警方於6月及8月期間放棄巡查布袋澳村，聲稱有不願具名的村民質疑警察「故意放人出海」。警方指有關報道內容失實，強調指控毫無根據，並對有關不負責任的報道手法，包括以匿名或「不願具名受訪者」等資料來源大做文章抹黑警隊，表示遺憾。

警方澄清，未有扣留報道所指的希臘船隻，而警方亦有定期巡邏布袋澳村，警員會在簽到簿簽署作實。事實上，警方因為監管需要而交替使用布袋澳村的單、雙月簽到簿，個別媒體在沒有查證下，只根據片面資料，針對警方作失實指控。警方歡迎任何人士提供與案件有關的資料，定必如實記錄並調查。然而，引用未經證實的資料作報道則有誤導公眾之嫌。

香港警方於8月28日接獲內地執法部門通報，於8月23日在內地水域拘捕12名港人，涉嫌非法入境內地，內地執法部門正依法處理。有關執法行動與香港警方無關，在接獲通報後，警方即時通知被捕人士家屬，並向家屬提供向特區政府求助的渠道。警方會繼續與內地執法部門聯絡，了解案件進度，適時跟進。

此外，警方正循是否有人組織及策劃跨境犯罪的方向調查案件。如有媒體或任何人士有相關罪案資料，歡迎向警方提供。