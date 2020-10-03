特朗普確診新冠出現輕微病徵感疲倦　需入院數天

美國總統特朗普當地周五（10月2日）凌晨宣布確診新冠肺炎，震驚全球。據指，特朗普出現輕微病徵及感到疲倦，正接受試驗性的抗體混合治療，他同日離開白宮前往馬里蘭州的軍方醫院，預料留院數天，作為預防措施。民主黨總統候選人拜登陣營同日表示，拜登與夫人接受檢測後，證實沒有確診。

特朗普在醫生建議下，周五前往沃爾特里德國家軍方醫院，將留院數天繼續工作。與丈夫特朗普雙雙確診的美國第一夫人梅拉妮亞周五早上在社交網站表示，自己有輕微症狀，但總體感覺良好，期望迅速康復。

拜登在社交網上感謝支持者發出大量關心他的訊息，寫道︰「我希望這能作為一個提醒︰戴口罩，保持社交距離及洗手。」拜登在檢測結果出爐後，按計劃往密歇根州大急流城參與拉票活動，但活動規模縮減，以避免過多群眾聚集。

另外，美國白宮發言人迪爾周五表示，日前獲提名為最高法院大法官的巴雷特接受測試後證實沒有確診。特朗普上周六（9月26日）在白宮宣布提名巴雷特接任大法官時，兩人並肩而站。迪爾稱，巴雷特法官每天都接受新冠病毒檢測，結果沒有確診，並指她每天都做檢測。