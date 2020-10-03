東方日報A1：大選倒數32天　特朗普夫婦確診新冠

距離美國大選仍有三十二日之際，突然爆出「十月驚奇」，總統特朗普昨日親自證實，與第一夫人梅拉妮亞雙雙確診感染新冠肺炎，已即時隔離及接受治療，特朗普出現疲倦、聲沙等輕微病徵。數日前與特朗普同場激辯的民主黨總統候選人拜登，翌日向總統伉儷送上慰問；有指他亦會接受檢測以策安全。外界關注一旦副總統彭斯同樣「中招」，白宮將群龍無首；惟彭斯稍後經檢測後，證實並無染疫。

特朗普最親密的女性助手之一、擔任總統顧問的希克斯前日率先確診。她周二曾與特朗普一起乘坐總統專機空軍一號，往返於俄亥俄州克利夫蘭舉行的總統選舉首場辯論，同行還包括特朗普女婿庫斯納、白宮社交媒體總監斯卡維諾等，據報他們當時都沒有戴上口罩。希克斯亦於周三與特朗普前往他在明尼蘇達州舉行的競選集會，是至今與特朗普最親近的染疫人員。

七十四歲的特朗普昨晚在Twitter發文，證實希克斯確診，形容「糟糕透頂」，又指自己和五十歲的梅拉妮亞會接受隔離及檢測。約一個多小時後，特朗普再發文宣布，他與梅拉妮亞亦確診新冠肺炎，會即時開始隔離並接受治療，強調「我們會一起渡過難關」。白宮醫生康利指，兩人計劃在康復期間一直留在白宮的住所；又稱預期特朗普康復期間仍可繼續不受干擾地履行職務，將持續對外報告病情進展。

有傳媒整理特朗普近日行程，發現他周一到俄亥俄州一間車廠參觀，兩名州國會議員及三名車廠代表出席。同日他在白宮玫瑰園，宣布向全國發放新冠肺炎測試套件，彭斯及多名國會及州議員出席。至周二，特朗普在俄州出席總統選舉辯論會，當時他與對手拜登均沒戴口罩。翌日他到明尼蘇達州出席一個私人籌款活動，當日希克斯是大批隨行官員之一，她在回程時不適。至周四希克斯確診當日，特朗普在數名與希克斯緊密接觸的人陪同下，到新澤西州出席私人籌款活動，同日晚上，他宣布與妻子確診。

《紐約時報》引述消息人士稱，特朗普現時出現了新冠肺炎輕微病徵，又指他在新澤西州籌款活動與約一百人接觸時，看起來已有些聲沙及昏昏欲睡。外界擔心他會否已將病毒傳予其他人，惟彭斯、正在外訪的國務卿蓬佩奧、財長姆紐欽、特朗普女兒伊萬卡及女婿庫斯納，以及特朗普十四歲幼子巴倫等，均證實並無染疫。《紐時》指出，共和黨全國代表大會主席麥克丹尼爾於周三確診新冠肺炎，而她在九月廿五日曾與特朗普見面。有美媒指，特朗普確診後翌日，先問幕僚長「國家經濟表現如何」。

梅拉妮亞周五親證自己病徵輕微，但整體感覺良好。白宮幕僚長梅多斯同日指，白宮核心成員接受檢測後均沒確診。

有醫生指，曾與特朗普同場辯論的拜登亦有感染風險，應盡快接受病毒檢測。有美媒指，拜登會在當地時間周五接受檢測；而拜登亦在Twitter發文，向特朗普夫婦致以慰問：「吉爾（拜登妻子）和我向特朗普總統及第一夫人梅拉妮亞送上關心，願早日康復。我們會繼續為總統及其家人祈禱。」主持首場大選辯論的華萊士受訪稱，辯論當天向特朗普一家提供口罩，但他們揮手拒絕。

特朗普伉儷確診引起全球關注，各地政要致以慰問。印度總理莫迪周五在社交網極速發文，祝願其「朋友」特朗普夫婦早日康復。法國政府發言人表示，此事反映病毒不會寬待任何人，包括曾抱持懷疑的人。中國外交部表示，希望特朗普伉儷早日康復。早前推出全球首款新冠疫苗「史普尼克V」的俄羅斯表示，若特朗普正式提出要求，可以提供協助。

美國新冠肺炎疫情嚴重，早已殺入政壇及白宮，以及總統特朗普的生活圈子。今年五月，已有特朗普的貼身隨從及副總統彭斯的新聞秘書確診，其後再有白宮職員證實染疫，特朗普長子唐納德的五十一歲女友吉爾福伊爾後來也中招。白宮國家安全顧問奧布賴恩在一個家庭活動上受感染；特朗普上月前往俄亥俄州造勢前，該州共和黨籍州長德萬也確診；而在美國國會的染疫者亦不可勝數。

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