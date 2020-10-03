Dr.東：抱B姿勢不正確易有「媽媽手」　針灸中藥可紓緩

新手媽媽長期抱嬰兒，容易手筋發炎致出現「媽媽手」！有註冊中醫師指出，「媽媽手」的患者以經常抱嬰兒的媽媽居多，出現疼痛、灼熱、麻痹等徵狀，一些動作如扭毛巾及拿萬字夾等簡單動作均難以完成，變得力不從心。除此以外，因職業關係而長期重複使用手指或手腕，或經常按電話的「手機族」，亦增加患上此痛症的風險。若要改善此痛症，患者可由改善生活習慣入手，或透過針灸或中藥等改善。

註冊中醫師吳子杰解釋，俗稱媽媽手的「橈骨莖突狹窄性腱鞘炎」，由於手腕部位有2條用於活動拇指的肌腱經過，2條肌腱在手腕部同時穿過一條腱鞘管道，若手腕持續搖擺、用力和勞動，使該2條肌腱在管內摩擦，長久下去會引起損傷炎症，導致手腕腫脹、疼痛和活動困難。要檢查自己是否患有「媽媽手」，可透過握拳尺偏試驗，只需透過握拳，拇指在內、其餘4指在外，腕關節尺傾，當中橈骨莖突處疼痛便代表患上「媽媽手」。

吳子杰說，「媽媽手」最常見於分娩後的新手媽媽及照顧孫子的長者，他們因未熟習姿勢而過度使用拇指附近的肌腱；而一些需要長時間重複使用手腕及手指動作的職業，如理髮師及傳菜餐飲侍應等均是高危一族；此外，近年智能手機盛行，一眾「手機族」長期使用電話，亦導致「媽媽手」的個案不斷上升。

他指出，「媽媽手」可以透過改善生活習慣，或是進行熱敷、推拿、針灸和中藥改善，其中按摩4大穴位有效減輕此痛症，包括手臂上的陽溪穴、曲池穴、合谷穴等，可用拇指腹按。中藥方面，羌活及獨活可祛風寒濕、通利關節；桑寄生及威靈仙可補肝腎、祛風濕；白芍可養血柔筋、緩急止痛；桃仁及川芎可活血祛瘀止痛；當歸、雞血藤可益血補虛。至於日常預防方面，應避免長時間做重複性的動作，例如扭毛巾、打字，亦應定時休息及多拉筋伸展，保持肌肉鬆弛。

●2個可紓緩「媽媽手」症狀的湯水●

●老桑枝雞腳湯●

●食材：老桑枝12克、川芎9克、紅棗4粒、花生適量、雞腳10隻、瘦肉200克

●煮法：雞腳、瘦肉洗淨出水，浸泡紅棗、花生，放入所有材料，煮沸後轉溫火煲1.5小時

●功效：活血袪瘀、袪風濕

●益氣補血湯

●食材：太子參30克、當歸9克、山藥9克、紅棗4粒、瘦肉200克

●煮法：瘦肉洗淨出水，浸泡當歸、山藥、紅棗，放入所有材料，煮沸後轉溫火煲1.5小時

●功效：益氣補虛、補血活血

資料來源：註冊中藥師吳子杰

※有你最關心的醫健資訊，請瀏覽：