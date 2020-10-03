網民熱話：港鐵怪男狂咳呃位坐？　戴穿窿口罩惹播毒恐慌

乘搭公共交通工具，不時可見到一些奇人奇事。近日有網民聲稱在港鐵車廂內遇上一個怪男，對方不只戴上開窿的口罩，更被指為求「有位坐」，在車廂內狂咳，迫使乘客離座閃避，貼文獲得不少人和應，紛紛分享遇上怪男的經歷。

目擊網民Seth Li日前(30日)在Facebook貼文，講述在港鐵車廂中遇見該名男子經過。對方戴着破裂的口罩站在通道位置，但就刻意向着在座位上乘客咳嗽。目擊者形容，「呢個男人口罩穿嘅，唔知傻定咩，對住原本坐低嗰啲人係咁咳，咳到全部人散開，佢坐低又冇見再咳...希望唔會係第4波散播者...」。從目擊者分享相片可見，男子身穿恤衫西褲，打扮如一般上班族，但所戴口罩就顯得十分殘舊，中間部分更是裂開，根本無防疫作用。

網民看到貼文後，都分享自己遇見怪男的經歷，「見佢喺太和上車，街坊小心」、「我見過佢幾次，佢到九龍塘未埋站就橫衝直撞去門口，借開都唔會講」。不過有想法正面的網民為其解說，「係咪有困難呀，佢連件恤衫都好似唔啱身。如果有多口罩送個畀有需要嘅人啦。」亦有網民幽默回應：「醒目呀，咳兩咳就有位坐！」

網民有話說：

Echo Hong：個口罩似係用咗幾日，啲口水溶咗個罩，好惡心

C.m. Yin：佢想有位坐，特登咁做

Suny Kon：佢再咳就兜口兜面噴佢酒精

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