港現抗疫疲勞　許樹昌指隱形傳播鏈未斷　不宜再放寬防疫措施

本港新冠肺炎疫情有反彈之勢，昨日(2日)新增7宗確診個案，3宗來自本地，但2宗屬源頭不明感染。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早(3日)在電台節目表示，香港近一星期仍有數宗感染源頭不明的本地個案，反映現階段未適合再放寬防疫措施，需要觀望在長假期後會否出現社區爆發個案，估計本地感染短期內難以「清零」。

許表示，由於香港仍有本地個案，估計內地短期內准許港人免檢疫入境的機會很低，要待本港疫情受控才考慮開關，但若是在內地或澳門的港人，由於上述兩地已長時間無本地感染，只要持當地健康碼來港，即使免14天檢疫亦問題不大。

許又指出，留意到市民出現抗疫疲勞，再次呼籲市民要戴口罩，做好個人衞生，注意手部清潔，提醒若出現輕微病徵，就要到衞生署的普通科門診取樣本瓶化驗，而食肆亦要緊守入座人數不超過一半的限制。他又認為，現時宜為高危組別，特別是安老院員工進行檢測，以截斷本地傳播鏈。

對於美國總統特朗普確診新冠肺炎，他相信其病情暫時應屬輕微，但認為他年紀比較大，加上有肥胖問題或會增加風險，估計病情有可能加劇。