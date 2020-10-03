壹傳媒股價異動事隔2月調查無寸進　鄧德成斥證監會歎慢板

壹傳媒股價在8月中旬大幅波動，股價由低位0.075元炒上1.96元，再急瀉至0.3元，累計跌幅高達84%，不少散戶「中伏」，監管部門事發近2個月仍未有任何調查進展。香港政研會主席鄧德成批評證監會歎慢板，仍欠公眾一個交代。

曾於8月以個人名義去信證監會投訴的鄧德成表示，證監會最近的電郵回覆是於9月15日，又着鄧可留意證監會於網站上已兩度發出有關壹傳媒的聲明，強調證監會將繼續密切監察壹傳媒的交易活動，並指由於調查仍然進行中，無法作出進一步回應，亦不能披露於查訊過程中取得的資料。

鄧德成批評證監會的回覆流於形式，僅表示已進行調查工作，惟根本不知道有關的詳細內容，事發2個月仍未完成調查實在太慢，而對其他上市公司的處理手法則非常嚴苛，認為情況不公，欠公眾一個交代。鄧認為證監會應早於壹傳媒股價異動當日發聲明，譴責壹傳媒沒有向公眾適時交代股價異動情況，而公司管理層亦沒有出面澄清。

鄧德成懷疑背後有人包庇和縱容壹傳媒股價波動，而證監會遲遲未有調查結果，已相繼到警署及廉政公署舉報，會考慮到證監會要求見面，要求詳細交代調查進展。