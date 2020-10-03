特朗普染疫：大法官提名記招播毒　7人染疫包括特朗普夫婦

美國前白宮高級顧問康韋周五（10月2日）宣布確診新冠肺炎，她上周六（9月26日）曾到白宮玫瑰園出席由總統特朗普主持的最高法院大法官提名記者會，同場的共和黨籍參議員提利斯（Thom Tillis）及邁克．李（Mike Lee）亦確診，至今該活動有7名與會者染疫。

康韋在Twitter指自己確診，病徵溫和，有輕微咳嗽，感覺良好，在醫生建議下接受隔離。同日較早前，參議院司法委員會成員提利斯及邁克．李亦宣告染疫，二人與康韋都有出席大法官提名記招。邁克．李當時無戴口罩，確診後有病徵；提利斯則有戴口罩，染疫後無病徵。同場的聖母大學主席詹金斯（John Jenkins）及一名白宮記者亦確診。

特朗普上周六邀請大批賓客到玫瑰園見證他提名保守派女法官巴雷特，第一夫人梅拉妮亞亦有現身，當時很多人無戴口罩，包括特朗普及巴雷特。部分人見面時有擁抱等身體接觸，座位亦無按社交距離要求擺放。美媒指，康韋是上述活動的最新一名感染者。

白宮發言人迪爾周五則表示，巴雷特接受測試後證實沒有確診，她於上周六的記者會在無戴口罩之下與特朗普並肩而站。迪爾稱，巴雷特每天都接受新冠病毒檢測，結果沒有確診。

邁克．李及提利斯會隔離10日，而司法委員會將於10月12日展開大法官提名聽證會，參議院少數黨領袖舒默隨即要求押後聽證會。