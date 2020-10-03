市民嘆禁聚措施令節日氣氛大減　酒樓生意大跌75%

市民在中秋長假期與親友飲茶相聚，惟需遵守4人一枱限制。(何天成攝)

一連4天的中秋及十一假期，受新冠疫情影響，港人需要「留港消費」。東網記者今早(3日)到旺角倫敦大酒樓視察，不少食客約同家人飲茶共享，惟受4人禁聚令等防疫措施限制，市民大嘆今年中秋節缺乏氣氛，而酒樓經理亦指中秋生意未如理想，較往年大減75%。

熟客李女士帶同孫兒飲茶，她表示在疫情下仍然堅持每天和朋友或親人飲茶，惟禁聚令使她減少與家人同枱食飯的機會，感到可惜及難過，坦言「今年咩氣氛都無」，希望政府放寬防疫限制，以便與家人相聚。另一位客人譚女士則認為，今年中秋節氣氛尚算良好，疫情放緩令市民能夠外出慶祝，她指以往都會選擇到酒樓造節，惟禁聚令下未能夠與朋友和家人慶節，故選擇在家慶祝。她對於疫情感到無奈，認為政府抗疫不力，並期望政府能放寬禁聚令至6人。

該酒樓副總經理蘇萬成指，今年中秋節遇上滂沱大雨，加上政府規定限制食肆人數，故中秋前一天及正日的生意不太理想，只有約25%的生意額，比往年減75%，昐在這2天假期可陸續回復生意。

蘇又稱，由於受疫情影響，經濟變差，旅客大減，市民亦減少外出，令今年中秋缺少氣氛，晚市變得冷清。他續指，酒樓生意中宴會佔60%，惟今年接近零，慨嘆生意難做，昐政府體諒食肆苦況，根據疫情走勢而放寬禁聚令人數。