疑似露械照網上流傳　Lunch哥稱中午作回應

網民發起的「和你lunch」只中經常現身的中學生「Lunch哥」李國永，近日有疑似露械照在網上傳出，有傳媒指他已承認曾傳出相關照片，又稱僅為「普通傾偈」，雙方你情我願。東網記者向李查詢事件，他稱：「1點會去IFC(中環國際金融中心二期)，我會慢慢回應。」

外號「lunch哥」的李國永，現年17歲，是反修例活躍示威者。他最近在社交平台Telegram被指「扮勇武溝女」，甚至被指「性騷擾女手足」，惟他聲稱：「感情事唔應同『抗爭』扯上關係。」近月他不時隻身出現在「和你lunch」現場，又不時以「lunch哥星級抗爭團隊」開辦活動，包括「和你睇」、「警總和你交信」及「中環和你睇」等活動。

今年8月死因庭展開陳彥霖的死因研訊，女死者家屬離開法庭時受到滋擾，警方事後控告李國永及婦人在公眾地方作出擾亂秩序行為罪，案件已在西九龍法院提訊，裁判官將案押後至10月8日再訊，等候警方進一步調查。兩名被告均獲准以現金2000港元保釋外出，但不得騷擾控方證人及陳彥霖死因聆訊的其他證人。